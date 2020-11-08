رأسية كين تمنح توتنهام الصدارة

ارتدى المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين ثوب البطولة وأنقذ فريقه توتنهام من فخ التعادل السلبي مع مضيفه ويست بروميتش ألبيون وقاده لفوز ثمين 1 - صفر اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ومنح كين فريقه ثلاث نقاط غالية ليرفع رصيده إلى 17 نقطة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة ليقفز إلى صدارة جدول المسابقة مؤقتا بفارق نقطة واحدة فقط أمام ساوثهامبتون وليفربول، فيما تجمد رصيد بروميتش عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر حيث مني اليوم بالهزيمة الخامسة له مقابل ثلاثة تعادلات في ثماني مباريات خاضها حتى الآن في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى الدقيقة 88 التي شهدت هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من هاري كين رغم الهجوم لمكثف لويست بروميتش في الدقائق التي سبقت هذا الهدف.