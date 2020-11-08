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غرناطة يطالب بتأجيل مباراته مع سوسييداد لإصابة لاعبيه بكورونا

مهاجما الفريق مصابان بالفيروس

غرناطة يطالب بتأجيل مباراته مع سوسييداد لإصابة لاعبيه بكورونا

متابع الغاء المتابعة

مدريد - رويترز

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طالب غرناطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتأجيل مباراته غدا الأحد أمام ريال سوسيداد متصدر دوري الدرجة الأولى بعد إصابة العديد من لاعبيه وجهازه المعاون بكوفيد-19.

ويغيب عن غرناطة بالفعل العديد من اللاعبين وأعضاء فريقه المعاون بينهم المدرب دييغو مارتينيز بسبب فيروس كورونا، لكن استعدادات الفريق للمباراة تأثرت أكثر عندما ظهرت أعراض كوفيد-19 على المهاجم أنطونيو بويرتاس خلال رحلة يوم الخميس الماضي إلى قبرص لمواجهة أومونيا نيقوسيا في الدوري الأوروبي.

وعاد بويرتاس وأحد أعضاء بعثة النادي، الذي ظهرت عليه الأعراض أيضا، إلى إسبانيا بشكل منفصل بدلا من السفر مع بقية بعثة الفريق.

وغاب المدافع خيسوس فاييخو عن الرحلة إلى قبرص بعد إصابته بالفيروس يوم الاثنين الماضي، بينما أصيب المهاجم روبرتو سولدادو قبل أسبوعين ولم يعد للتدريبات بعد.

وقال بيان للنادي اليوم السبت إن اللجنة المنظمة للدوري أبلغتهم بأن اللاعبين الذين لم يسافروا إلى قبرص واختباراتهم سلبية للفيروس يمكنهم السفر إلى سان سيباستيان لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري.

وأضاف البيان "نظرا للظروف، طالب النادي تأجيل المباراة لعدم وجود الحد الأدنى من لاعبي الفريق الأول لخوض مباراة رسمية".

ولم يتم تأجيل أي مباراة في الدوري هذا الموسم بسبب حالات إصابة بكوفيد-19، على الرغم من تأجيل عدة مباريات بالدرجة الثانية لنفس الأسباب.

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