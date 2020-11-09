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إبراهيموفيتش يرفض خسارة ميلان ويسجل التعادل في فيرونا

هدف زلاتان

إبراهيموفيتش يرفض خسارة ميلان ويسجل التعادل في فيرونا

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ميلان - رويترز

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أهدر زلاتان إبراهيموفيتش ركلة جزاء ثالثة هذا الموسم لكنه أنقذ ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بإدراك التعادل 2-2 أمام فيرونا في الوقت المحتسب بدل الضائع اليوم الأحد.

وبعد خسارته 3-صفر أمام ليل في الدوري الأوروبي يوم الخميس تأخر ميلان 2-صفر في أقل من 20 دقيقة. وافتتح أنطونين باراك التسجيل للفريق الضيف ثم هز دافيدي كالابريا شباكه بالخطأ.

وقلص ميلان الفارق عبر جيانجياكومو مانياني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27. وحصل صاحب الأرض على ركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني لكن إبراهيموفيتش أطاح بها فوق المرمى.

وبعد إلغاء حكم الفيديو المساعد هدف كالابريا في الدقيقة 90 أدرك إبراهيموفيتش التعادل بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع محرزا هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم ليرفع ميلان رصيده إلى 17 نقطة من سبع مباريات.

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