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استبعاد عمر السومة من قائمة منتخب سوريا

عمر السومة
السومة في مباراة سابقة مع منتخب بلاده

استبعاد عمر السومة من قائمة منتخب سوريا

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العربية.نت

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سيغيب عمر السومة هداف منتخب سوريا لكرة القدم عن وديتي أوزبكستان والأردن في دبي بداعي إصابة خفيفة لا تدعو إلى القلق، بحسب ما أكد عساف خليفة مدير المنتخب لوكالة "فرانس برس".

ويخوض منتخب سوريا معسكرا تدريبيا في الإمارات تتخلله مباراتان وديتان مع أوزبكستان والأردن يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، في أول تجربة لمديره الفني التونسي نبيل معلول استعدادا لاستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأشار اتحاد الكرة السوري إلى أنه بعد التواصل مع السومة لاعب أهلي جدة أفاد بشعوره بألم في ركبتيه أشده في ركبة قدمه اليسرى حيث أجرى فحوصات تبين وجود تضييق في المسافة المفصلية مع تمزق بسيط في الغضروف الهلالي الإنسي لا يحتاج إلى تدخل جراحي وإنما لحقن البلازمة ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع على أن يجري البلازما مرة ثانية بعد ثلاثة أسابيع.

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