فالنسيا يستعيد عافيته.. ويهز شباك ريال مدريد 4 مرات

تسببت الأخطاء الدفاعية الكارثية في تلقي ريال مدريد هزيمته الثانية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب خسارته الموجعة 1 - 4 أمام مضيفه فالنسيا اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة التاسعة للمسابقة.

وتجمد رصيد الريال (حامل اللقب) عند 16 نقطة في المركز الرابع بفارق أربع نقاط خلف ريال سوسييداد (المتصدر)، فيما ارتفع رصيد فالنسيا، الذي حصد نقطة وحيدة من مبارياته الأربع الماضية بالمسابقة، إلى 11 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع في جدول الترتيب، بعدما كان في المركز السادس عشر.

وفي مباراة شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء لمصلحة فالنسيا، بادر الريال بالتسجيل عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل كارلوس سولر، لفالنسيا في الدقيقة 35 من ركلة جزاء. وتقدم فالنسيا بالهدف الثاني، الذي جاء عبر النيران الصديقة، بعدما واصل الفرنسي رافاييل فاران مدافع الريال ممارسة هوايته في ارتكاب الأخطاء الكارثية، بتسجيله هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45.

واصل الريال هفواته الدفاعية خلال الشوط الثاني، ليتسبب في حصول فالنسيا على ركلتي جزاء ترجمهما سولير لهدفين آخرين في الدقيقتين 54 و63 على الترتيب، ليمنح الفريق الملكي قبلة الحياة لفالنسيا، الذي عانى من النتائج المهتزة خلال الموسم الحالي، ويحقق الفريق الأندلسي انتصاره الثالث في 9 مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن.