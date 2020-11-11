كاريو يتحدى ميسي.. وحارس الباطن يقف أمام خاميس رودريغيز

يستعد أجانب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خوض لقاءات منتخباتهم الدولية والتي سيواجه بعضهم خلالها كبرى الفرق مثل كولومبيا والبرازيل وغيرهما.

وتبدأ الفترة المسماة بـ "أسبوع فيفا" في الحادي عشر من نوفمبر الجاري حتى التاسع عشر من الشهر نفسه، والتي ستلعب فيها منتخبات مختلف القارات مباريات رسمية وودية.

وكان نجما ناديي الاتفاق وأبها، نعيم السليتي وسعد بقير، استدعيا لمواجهتي منتخبهما تونس أمام تنزانيا في تصفيات كأس أفريقيا 2021، فيما سيلعب أحمد حجازي، مدافع الاتحاد، مباراتي منتخبه المصري أمام توغو ضمن التصفيات نفسها. واستدعى بطل كأس أفريقيا 2019، المنتخب الجزائري، 3 لاعبين ينشطون في الدوري السعودي، وهم الحارسان رايس مبولحي، الاتفاق، وعزالدين الدوخة، الرائد، ومهدي تهرات، من نادي أبها، ليشاركوا دولياً في المباراتين أمام زمبابوي.



وسيكون البوروندي سيدريك أميسي، لاعب التعاون، أحد اللاعبين لمساعدة منتخبه في التأهل إلى كأس أفريقيا عبر مواجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أفريقيا. بالإضافة إلى كارلوس أندريا مهاجم القادسية، الذي سيواجه ساحل العاج بقميص مدغشقر في لقاءين مصيريين أمام منتخب ساحل العاج. واستمرارا لاستدعاء اللاعبين في القارة السمراء، سواجه فابيو أبرو، مهاجم الباطن، منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن التصفيات نفسها.

واستبعد منتخب الرأس الأخضر، غاري رودريغيز، جناح اتحاد جدة بسبب الإصابة، فيما تضم القائمة جوليو تفاريس، مهاجم الفيصلي في المباراة أمام المنتخب الرواندي. وسيلعب الغاني صامويل أوسو، مهاجم الأهلي، دوراً رئيسياً في مباراتي منتخبه أمام السودان.



وضمن مباريات القارة العجوز، سيكون الإستوني كارول ميتس، مدافع الاتفاق، الوحيد الذي سيخوض لقاءات أوروبية ضمن محترفي الدوري السعودي، إذ سيواجه إيطاليا ودياً قبل لعب رسميتين أمام مقدونيا الشمالية وجورجيا في دوري الأمم الأوروبية.

وستشهد قارة أميركا الجنوبية مشاركة عدد من اللاعبين المشاركين في الدوري السعودي، ابتداء بخوان أنيور "خوانبي" لاعب وسط نادي العين، إذ سيواجه البرازيل وتشيلي في تصفيات كأس العالم، على أن يحرس كامبانيا، لاعب الباطن، مرمى المنتخب الأوروغوياني للاستحقاقات نفسها أمام منتخبي كولومبيا والبرازيل، فيما سيقود أندريه كاريو، هجوم منتخبه بيرو في مباراتي الفريق أمام تشيلي والأرجنتين.



وبعد استبعاد عمر السومة للإصابة، يعول المنتخب السوري على خدمات عمر خربين، مهاجم الهلال، لتعويضه أمام أوزبكستان والأردن، فيما تم استبعاد الكوري الجنوبي جين سو كيم لاعب النصر، من قائمة المنتخب بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.