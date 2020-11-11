انسحاب بطل ماليزيا من دوري أبطال آسيا بسبب قيود السفر

لن يتمكن جوهور دار التعظيم بطل ماليزيا من السفر إلى قطر لاستئناف مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد رفض الحكومة السماح للفريق بمغادرة البلاد.

وأغلقت الحدود في ماليزيا في مارس للحد من انتشار فيروس كورونا ولن ترفع القيود للسماح للنادي بإكمال مشواره في المسابقة القارية التي تعود منافساتها في الدوحة الأسبوع المقبل.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن إسماعيل صبري يعقوب وزير الدفاع الماليزي قوله بشأن آمال الفريق في السفر لقطر "سياستنا تظل كما هي وستبقى الحدود مغلقة".

ويتعين على فرق شرق آسيا السفر لاستئناف المسابقة التي توقفت في مارس بعد تعطل السفر الدولي. وكان جوهور دار التعظيم ينافس في مجموعة تضم فيسيل كوبي الياباني وقوانغتشو إيفرغراند الصيني البطل مرتين وسوون بلووينغز.

وأكد النادي أنه لن يعارض القرارات الحكومية التي تؤثر أيضا على مسابقة كأس ماليزيا.

وقال المدير التقني للنادي أليستير إدواردز في بيان "نشعر بخيبة أمل شديدة لعدم التمكن من المشاركة في أكبر مسابقة للأندية في آسيا بجانب كأس ماليزيا لكننا نحترم قرار الحكومة الماليزية ونتفهم إجراءات السلامة المطلوبة لتجنب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19".