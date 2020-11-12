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استدعاء كوكوريا بدلاً من غايا المصاب

سبق له للعب لمنتخبات إسبانيا السنية

استدعاء كوكوريا بدلاً من غايا المصاب

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مدريد - فرانس برس

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استدعى مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم لويس إنريكي لاعب خيتافي مارك كوكوريا للمرة الأولى إلى تشكيلته، بعدما تعرض مدافع فالنسيا خوسي لويس غايا لإصابة في الرأس خلال المباراة الودية مع هولندا التي انتهت بالتعادل 1-1 الأربعاء.

وبالتالي قد يشارك كوكوريلا في مباراتي "لا روخا" المقبلتين في دوري الأمم الأوروبية أمام سويسرا وألمانيا يومي السبت والثلاثاء توالياً.

ورُقّي لاعب برشلونة السابق، الذي يمكنه اللعب في مركزي الجناح الأيسر والظهير الأيسر، من منتخب تحت 21 عاماً إلى المنتخب الأول، فيما بقي غايا ضمن التشكيلة ويتلقى العلاج. واحتاج غايا إلى غرز لجرح فوق عينه اليسرى، بعد اصطدامه بالمدافع الهولندي هانز هاتيبور.

وبعيد المباراة الودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي في أمستردام، حيث سجل سيرخيو كاناليس هدف التقدم لإسبانيا (19) قبل أن تعادل هولندا عن طريق دوني فان دي بيك (47)، قال إنريكي إن "ضربة في الرأس دائماً ما تثير القلق".

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