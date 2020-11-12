إعلان إصابة مدافع كرواتيا بكورونا بين شوطي المباراة

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم في وقت متأخر، أمس الأربعاء، أن دوماغوي فيدا لاعب منتخب كرواتيا جرى استبداله خلال المباراة الودية أمام تركيا، بعد أن جاءت نتيجة فحص كورونا الخاصة به إيجابية.

وأوضح الاتحاد الكرواتي أن "الفحوص الدورية يوم الاثنين قبل المواجهة أمام تركيا جاءت سلبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني، ثم تم إجراء اختبارات أخرى يوم الأربعاء".

وجاءت النتائج الرسمية للاختبارات قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، في حين أشارت النتائج الأولية إلى إصابة أحد اللاعبين بالعدوى.

ووصلت المعلومات الأولية في نهاية فترة الاستراحة بين شوطي المباراة التي انتهت بالتعادل 3 - 3 في تركيا، وتماشيا مع الإجراءات تم إعادة اختبار العينة المشتبه بها.

وقرر زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، على الفور استبعاد فيدا من المباراة قبل إخضاعه للعزل الذاتي.

ومن المقرر أن يسافر باقي أعضاء الفريق إلى السويد لخوض مباراة في دوري الأمم الأوروبي يوم السبت، في الوقت الذي أشار فيه اتحاد الكرة إلى أن مسؤولا بالاتحاد لم يكن مخالطا للفريق تبين إصابته هو الآخر بالعدوى.