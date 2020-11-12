المخضرم بانديف يقود مقدونيا الشمالية إلى كأس أوروبا

تأهلت مقدونيا الشمالية لبطولة أوروبا لكرة القدم في أول مشاركة لها في بطولة كبرى بعد أن سجل المهاجم المخضرم غوران بانديف البالغ من العمر 37 عاما هدفا في الشوط الثاني ليقودها للفوز 1-صفر خارج الديار على جورجيا في مواجهة فاصلة بالملحق اليوم الخميس.

وهز بانديف، أكثر لاعبي بلاده تمثيلا للمنتخب الوطني وهداف الفريق عبر العصور، الشباك في الدقيقة 56 من المباراة التي أقيمت على أرضية زلقة.

وارتبكت جورجيا، التي كانت تأمل أيضا في التأهل لأول بطولة كبرى في تاريخها، بعد الهدف ولم يظهر عليها أبدا أنها ستعود في النتيجة.

وستقابل مقدونيا الشمالية منتخبات النمسا وهولندا وأوكرانيا في المجموعة الثالثة في بطولة أوروبا التي تأجلت لتقام في يونيو ويوليو العام المقبل بسبب وباء كوفيد-19.