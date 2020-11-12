راموس يعادل رقم بوفون القياسي بعد مشاركته أمام هولندا

عادل مدافع إسبانيا وريال مدريد سيرخيو راموس الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات الدولية على الصعيد الأوروبي بعد مشاركته احتياطياً في المباراة الودية لمنتخبه الوطني ضد هولندا (1-1).

وخاض راموس (35 عاماً) ضد هولندا مباراته الرقم 176 على الصعيد الدولي ليعادل الرقم القياسي الأوروبي المسجل باسم حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق جانلويجي بوفون، وبات على بعد 8 مباريات من معادلة الرقم القياسي العالمي المسجل باسم المصري أحمد حسن مع 184 مباراة دولية.

وخاض راموس باكورة مبارياته الدولية عام 2005 عندما كان في الثامنة عشرة من عمره ضد الصين، ثم ساهم بشكل كبير في إحراز منتخب بلاده كأس أوروبا عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وأشاد مدرب المنتخب لويس انريك براموس بعد المباراة ضد هولندا بقوله "سيرخيو لاعب فريد من نوعه، إنه على مستوى آخر. تحقيق الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية هي للاعبين المميزين جداً". وللمفارقة، فإن راموس يُعد ثامن أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإسباني رغم المركز الذي يشغله، وقد زار الشباك 23 مرة على الصعيد الدولي.