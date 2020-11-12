8 أهداف تقف بين رونالدو والرقم القياسي

مازال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يطارد الأرقام القياسية العالمية، بعدما سجل هدفه رقم 102 مع المنتخب البرتغالي يوم الأربعاء في المباراة التي فاز بها فريقه على منتخب أندورا وديا 7 - صفر.

وأصبح رونالدو على بعد ثمانية أهداف دولية فقط لينفرد بالرقم القياسي من حيث تسجيل أكبر عدد من الأهداف الدولية، والذي يحمله حاليا الإيراني علي دائي الذي سجل 109 هدفا مع منتخب بلاده.

وتخطى رونالدو حاجز المئة هدف مع المنتخب البرتغالي في المباراة التي فاز بها الفريق على السويد في سبتمبر الماضي بدوري أمم أوروبا بعدما سجل هدفين.

وسجل رونالدو هدفا أمام منتخب أندورا في الدقيقة 85 من ضربة رأس من مسافة ليجعل النتيجة 6 -صفر، ولكنه أهدر العديد من الفرص قبل هذا الهدف.

ويظل رونالدو، 35 عاما، لاعب يوفنتوس الإيطالي والذي تعافى مؤخرا من إصابته بفيروس كورونا، هداف أوروبا على المستوى الدولي.

ويأتي خلفه أسطورة المجر فيرينتس بوشكاش الذي سجل 84 هدفا مع المنتخب المجري وإسبانيا. فيما سجل المجري ساندور كوتشيس 75 هدفا. ويأتي خلفهم الألماني ميروسلاف كلوزه الذي سجل 71 هدفا ثم جيرد مولر الذي سجل 68 هدفا.