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استحقاق 3 أندية لدعم مبادرة الحوكمة

الاتحاد والفتح من الأندية التي حصلت على الدعم

استحقاق 3 أندية لدعم مبادرة الحوكمة

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العربية.نت

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أعلنت وزارة الرياضة ممثلة بفريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية يوم الجمعة نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثاني من الموسم الرياضي 2020-2021، لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تخولها للحصول على دعم إضافي، وفقاً لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.

وكشف البيان الصادر أن 3 أندية فقط من أصل 16 ناديا أصبحوا مؤهلين للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر نوفمبر 2020 للربع الثاني، وهي أندية (الفتح والاتحاد والقادسية) على التوالي، حيث يتوجب أن يحصل النادي على نسبة تقييم لا تقل عن 4 نقاط من أصل 7 نقاط، فيما جاء ترتيب الأندية عموماً على النحو التالي الفتح: 5.56 نقطة، الاتحاد: 4.32 نقطة، القادسية: 4.08 نقطة، أبها: 3.98 نقطة، الشباب: 3.88 نقطة، ضمك: 3.82 نقطة، الاتفاق: 3.78 نقطة، الفيصلي: 3.75 نقطة، الرائد: 3.66 نقطة، النصر: 3.29 نقطة، التعاون: 3.21 نقطة، الأهلي: 3.15 نقطة، الهلال: 3.07 نقطة، الوحدة: 2.37 نقطة، الباطن: 1.94 نقطة، العين: 1.71 نقطة.

وجاءت النتائج بعد زيارات ومتابعات مستمرة قام بها الفريق المكلف، سعى من خلالها إلى الاطلاع على كل ما تم تحقيقه، حيث يتم تقييم الحوكمة بمعايير محدّدة، مرتبطة بالاستراتيجيّة والقيادة، والهيكلة والأشخاص، والإدارة الماليّة، والإدارة التشغيليّة، ومسؤوليّة أصحاب المصالح، والالتزام والتحكّم والرقابة، والمعايير والسلوكيات واللوائح الداخلية، كما تم مطابقة جميع المستندات المقدمة من الأندية، مع التقارير الصادرة من الجهات ذات العلاقة كالاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، وكذلك تقارير لجنة الكفاءة المالية.

وسيكون آخر موعد لاستلام الملفات والمستندات الخاصة بتقييم الحوكمة للربع الثالث، في تاريخ 5 يناير 2021، حيث ستكون الدرجة المطلوبة لاستحقاق الدعم في هذا الربع، هي الحصول على 5 نقاط من أصل 7 نقاط كحد أدنى، على أن يكون موعد إعلان نتائج التقييم في تاريخ 12 يناير 2021.

يشار إلى أن فريق استراتيجية دعم الأندية كان قد عقد ورش عمل لشرح كافة الآليات المرتبطة بالمعايير، بحضور كافة منسوبي ومسؤولي الأندية المعنية، واطلاعهم على كافة التفاصيل في هذا الشأن.

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