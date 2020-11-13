المنتخب السعودي يواجه جامايكا ودياً.. واستبعاد الصحفي للإصابة

يخوض المنتخب السعودي مواجهته الودية الأولى بعد التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا حينما يستضيف نظيره منتخب جامايكا على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في مباراةٍ ودية استعداداً لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وخاض المنتخب السعودي آخر مباراةٍ له في شهر ديسمبر الماضي حينما شارك في بطولة كأس الخليج والذي خسر المباراة النهائية أمام شقيقه البحريني 1-صفر، لتتوقف التصفيات بسبب جائحة كورونا.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني برصيد 8 نقاط في مجموعته التي تضم بجانبه منتخبات أوزبكستان المتصدر برصيد 9 نقاط وسنغافورة واليمن وفلسطين.

وخاض الأخضر 4 مباريات حيث انتصر على منتخبي سنغافورة وأوزبكستان وتعادل أمام منتخبي اليمن وفلسطين.

واختار الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي 28 لاعباً لخوض المعسكر الاعدادي استعداداً للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، حيث سيلتقي أمام منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي السبت والثلاثاء.

وقرر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي استبعاد الثنائي زياد الصحفي ونواف العابد عن مواجهة الغد بسبب الاصابة.

‫وسبق للمنتخب السعودي ان التقى أمام منتخب جامايكا في 3 مباريات ودية سابقة، حيث كانت الأولى في عام 98 استعداداً لمونديال فرنسا وانتهت بالتعادل السلبي.

والتقى المنتخبين عام 99 في مواجهتين ضمن معسكر الأخضر الاعدادي لكأس القارات بالمكسيك وانتهى اللقاء الأول بفوز جامايكا 2-1، وفاز المنتخب السعودي 4-صفر في المواجهة الثانية سجلها عبدالله الشيحان وابراهيم سويد "هدفين" وفهد السبيعي.

وواصل اللاعب نواف العابد تدريباته الخاصة في الصالة الرياضية برفقة الجهاز الطبي للمنتخب، على أن يجري يوم السبت أشعة رنين مغناطيسي للوقوف على حالة إصابته، فيما استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعب زياد الصحفي، بعد تقرير الجهاز الطبي حول إصابته في الساق.

كما أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي صباح اليوم الفحوصات الطبية الثانية لفيروس كورونا المستجدّ؛ تطبيقًا للبروتوكولات الطبية وضوابط الإجراءت المتبعة لعودة النشاط الرياضي في السعودية.