  • مباشر
اللغة

إنجلترا تعبر أيرلندا بثلاثية نظيفة ودياً

هدف ماغواير

إنجلترا تعبر أيرلندا بثلاثية نظيفة ودياً

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

وجه المنتخب الإنجليزي لكرة القدم إنذارا إلى نظيره البلجيكي قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم الأحد المقبل في دوري أمم أوروبا وحقق الفريق انتصارا وديا كبيرا 3 - صفر على نظيره الأيرلندي اليوم الخميس باستاد "ويمبلي" العريق في لندن.

وأنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما هاري ماغواير وجيدون سانشو في الدقيقتين 18 و31 . وفي الشوط الثاني ، أضاف دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثالث لمنتخب "الأسود الثلاثة" من ضربة جزاء في الدقيقة 56 .

واستعاد المنتخب الإنجليزي بهذا بعض اتزانه بعد الهزيمة أمام نظيره الدنماركي صفر - 1 على نفس الملعب في دوري أمم أوروبا.

ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على نظيره البلجيكي يوم الأحد المقبل في دوري أمم أوروبا ثم يختتم مسيرته في دور المجموعات بالبطولة يوم الأربعاء المقبل في مواجهة ضيفه الأيسلندي على استاد "ويمبلي" أيضا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بعيداً عن كورونا.. مدير بعيداً عن كورونا.. مدير "الصحة العالمية" يواجه اتهامات إثيوبية
سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة سفاح الجيزة يرشد عن مكان اختفاء جثة ضحيته الرابعة

الأكثر قراءة

ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً
رئيس رئيس "الوسائل" يكشف قصة حذف تغريدة "مرسول بارك"
مدرب خاص يجهز غوميز لمواجهة النصر في عاصمة السنغال مدرب خاص يجهز غوميز لمواجهة النصر في عاصمة السنغال
"مرسول".. تدخل عالم الرياضة عبر بوابة النصر
رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي: مايكون يستطيع المشاركة في الديربي بشرط واحد رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي: مايكون يستطيع المشاركة في الديربي بشرط واحد
الاتحاد المصري يعلن نتيجة المسحة الجديدة لصلاح والنني الاتحاد المصري يعلن نتيجة المسحة الجديدة لصلاح والنني

قبل أن تذهب

"الجواز المناعي" بديلا عن "الباسبور" في زمن كورونا
"الجواز المناعي" بديلا عن "الباسبور" في زمن كورونا

اكتشف المزيد