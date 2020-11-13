إنجلترا تعبر أيرلندا بثلاثية نظيفة ودياً

وجه المنتخب الإنجليزي لكرة القدم إنذارا إلى نظيره البلجيكي قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم الأحد المقبل في دوري أمم أوروبا وحقق الفريق انتصارا وديا كبيرا 3 - صفر على نظيره الأيرلندي اليوم الخميس باستاد "ويمبلي" العريق في لندن.

وأنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما هاري ماغواير وجيدون سانشو في الدقيقتين 18 و31 . وفي الشوط الثاني ، أضاف دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثالث لمنتخب "الأسود الثلاثة" من ضربة جزاء في الدقيقة 56 .

واستعاد المنتخب الإنجليزي بهذا بعض اتزانه بعد الهزيمة أمام نظيره الدنماركي صفر - 1 على نفس الملعب في دوري أمم أوروبا.

ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على نظيره البلجيكي يوم الأحد المقبل في دوري أمم أوروبا ثم يختتم مسيرته في دور المجموعات بالبطولة يوم الأربعاء المقبل في مواجهة ضيفه الأيسلندي على استاد "ويمبلي" أيضا.