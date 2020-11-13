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بعد ساعات من إعلانه إصابة صلاح بكورونا.. الاتحاد المصري يحذف البيان

خلال تدريبات المنتخب

بعد ساعات من إعلانه إصابة صلاح بكورونا.. الاتحاد المصري يحذف البيان

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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حذف الاتحاد المصري لكرة القدم بيان إعلان إصابة نجم منتخب مصر محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد بعدما أعلن في وقت سابق إيجابية المسحة التي خضع لها هداف نادي ليفربول.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الجمعة، بياناً يؤكد فيه إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يحذفه من الموقع الرسمي ويؤكد إعادة اختبار 3 لاعبين دون ذكر الأسماء "أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوغو التي أجريت لهم قبل مباراة الفريقين غدا. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع توغو في تصفيات كأس إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون، يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

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