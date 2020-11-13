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بوليفيا تهدر فرصة "النقطة الأولى" وتخسر أمام الإكوادور

هدف الفوز جاء في الدقيقة 88

بوليفيا تهدر فرصة "النقطة الأولى" وتخسر أمام الإكوادور

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لاباز - د ب أ

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أهدر المنتخب البوليفي لكرة القدم فرصة حصد نقطته الأولى في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وسقط في فخ الهزيمة 2 - 3 أمام ضيفه الإكوادوري اليوم الخميس في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من التصفيات.

وظل المنتخب البوليفي في المركز العاشر الأخير جدول التصفيات بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي فيما رفع المنتخب الإكوادوري رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين وتقدم للمركز الثاني مؤقتا.

وقلب المنتخب الإكوادوري تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول لفوز ثمين 3 - 2 في الوقت القاتل. وسجل خوان كارلوس آرسي ومارسيلو مارتينيز مورينيو هدفي بوليفيا في الدقيقتين 37 و60 فيما أحرز بانر كايسيدو وآنخل مينا وكارلوس غرويزو أهداف الضيوف في الدقائق 47 و55 و88 من ضربة جزاء.

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