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حمدالله يتعافى ويعزز صفوف النصر قبل الهلال

من وجوده في التدريبات

حمدالله يتعافى ويعزز صفوف النصر قبل الهلال

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العربية.نت

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التحق المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر، بتدريبات فريقه يوم الجمعة بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، والذي غيبه عن جميع جولات الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واستأنف النصر يوم الجمعة تدريباته خلال فترة التوقف والتي شهدت تمرين لياقية متنوعة وجوانب تكتيكية فيما غاب عن التدريب 5 لاعبين دوليين في المنتخب السعودي الأول، و4 للأولمبي، و4 بسبب فيروس كورونا.

ويلعب النصر بعد فترة التوقف الدولي أمام الهلال في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كما يحتل المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.

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