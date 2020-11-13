سلوفاكيا تهزم أيرلندا الشمالية وتنضم للمجموعة الخامسة

لحق المنتخب السلوفاكي لكرة القدم بقافلة المتأهلين إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) بفوزه الثمين 2 - 1 على مضيفه منتخب أيرلندا الشمالية اليوم الخميس في نهائي فعاليات المسار الثاني بالملحق الفاصل في التصفيات المؤهلة للبطولة.

واستفاد الفريقان من نتائجهما في النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا حيث أدت لتأهلهما إلى الدور الفاصل. وأنهى المنتخب السلوفاكي الشوك الأول لصالحه بهدف نظيف سجله يوراي كوشكا في الدقيقة 17 .

وفي الشوط الثاني ، ظل المنتخب السلوفاكي متقدما حتى الدقيقة 87 التي شهدت هدف التعادل لأصحاب الأرض عبر النيران الصديقة حيث سجله ميلان سكرينيار نجم منتخب أيرلندا الشمالية عن طريق الخطأ في مرمى فريقه ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي ، سجل ميشال دوريس هدف الفوز والتأهل للمنتخب السلوفاكي في الدقيقة 110 بعد أداء رائع من منتخب أيرلندا الشمالية الذي عانده الحظ في هذه المباراة.

وبهذا ، يخوض المنتخب السلوفاكي البطولة الأوروبية للنسخة الثانية على التوالي بعدما بلغ دور الستة عشر في يورو 2016 بفرنسا.

وكان منتخب أيرلندا الشمالية تأهل لنهائي الدور الفاصل بالفوز على منتخب البوسنة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1 في الدور الأول بالدور الفاصل فيما صعد منتخب سلوفاكيا لهذا النهائي بالفوز على نظيره الأيرلندي بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي في الدور الأول للدور الفاصل.

ويخوض منتخب سلوفاكيا فعاليات الدور الأول في يورو 2020 العام المقبل ضمن المجموعة الخامسة التي تضم معه منتخبات إسبانيا والسويد وبولندا.

ويبدأ منتخب سلوفاكيا مسيرته في المجموعة بمواجهة نظيره البولندي في دبلن في 14 يونيو 2021 ثم يلتقي نظيره السويدي في دبلن أيضا في 18 من الشهر نفسه ثم يحل ضيفا على نظيره الإسباني في مدينة بلباو في 22 من الشهر نفسه.