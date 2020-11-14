استبعاد نواف العابد بسبب الإصابة

أعلن المنتخب السعودي يوم السبت مغادرة نواف العابد لاعب خط وسط الفريق من المعسكر المقام بالرياض بسبب الإصابة.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏سمح هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي للاعب نواف العابد بمغادرة معسكر المنتخب المقام حاليًا في الرياض، بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب الذي كشف عن عدم إمكانية مشاركته فيما تبقى من المعسكر وحاجته لبرنامج علاجي.

وكان نواف العابد تعرض لإصابة عضلية في الفخد خلال معكسر المنتخب السعودي ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب جامايكا وديا مساء اليوم السبت على استاد الأمير فيصل بن فهد.