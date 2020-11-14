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إصابة مدرب ميلان بفيروس كورونا

يتصدر ميلان الدوري الإيطالي

إصابة مدرب ميلان بفيروس كورونا

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ميلان - د ب أ

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أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت، أن نتيجة الاختبار السريع للكشف عن فيروس كورونا، الذي أجراه المدير الفني للفريق، سيتفانو بيولي، صباح اليوم السبت، جاءت إيجابية.

وأوضح النادي أن بيولي، 55 عاما، لم تظهر عليه أعراض، وأنه وضع نفسه قيد الحجر الصحي المنزلي. وأضاف ايه سي ميلان أنه أبلغ السلطات الصحية. ووفقا لتصريحات النادي، جاءت نتائج باقي أفراد الفريق سلبية.

وتم إلغاء تدريب اليوم على أن يتم التحضير بعد غد الاثنين لمباراة نابولي المقررة يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

ويتصدر ميلان جدول الدوري الإيطالي برصيد 17 في أول سبع مراحل من المسابقة.

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