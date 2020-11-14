ساوثغيت يشيد بمهارات هاري كين

يقول غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم إنه لم يفاجأ بعدد الفرص التي هيأها هاري كين في صفوف فريقه توتنهام هوتسبير خلال الموسم الحالي، مضيفا أن مهارات المهاجم في التمرير وصنع الفرص كانت دوما جيدة تماما مثل مهاراته في إنهاء الهجمات.

وأحرز كين سبعة أهداف وهيأ ثمانية أهداف أخرى خلال ثماني مباريات خاضها مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وقال المدرب ساوثغيت إنه سعيد بوجود كين (27 عاما) صاحب المهارات المتعددة مع الفريق قبل المواجهة مع منتخب بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية غدا الأحد.

ويغيب عن تشكيلة المنتخب الإنجليزي المهاجم ماركوس راشفورد والمدافع جو غوميز بسبب الإصابة.

وقال ساوثغيت للصحافيين "هو يجيد التمريرات وصنع الفرص تماما مثلما يجيد إنهاء الهجمات. وهو بالطبع متميز في إنهاء الهجمات".

وأضاف المدرب "كما أن شراكته في ناديه مع (الكوري الجنوبي) سون هيونغ-مين بصفة خاصة شيء رائع بالتأكيد.. وجوده معنا يشكل مزية كبيرة".

وجلس كين على مقاعد البدلاء ولم يشارك في المباراة الودية التي فازت فيها إنجلترا في استاد ويمبلي اللندني 3-صفر على أيرلندا الخميس الماضي. وبعد ثلاثة أيام من مباراة الأحد أمام بلجيكا ستلتقي إنجلترا مع أيسلندا في ويمبلي.