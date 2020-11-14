صحف إنجلترا تلوم صلاح بعد إصابته بكورونا

انتقدت الصحف الإنجليزية تصرف النجم المصري، محمد صلاح، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19" ما يعني زيادة المتاعب على مدربه الألماني كلوب وفريقه ليفربول.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن يوم الجمعة إصابة صلاح بكورونا قبل أن يحذف البيان، ويعلن خضوع 3 لاعبين لمسحة ثانية ليُعلن لاحقا إيجابية مسحة النجم المصري الثانية.

وجاء انتقاد صحف إنجلترا بعد انتشار عدة مقاطع مرئية وصور لصلاح أثناء حضوره حفل زفاف شقيقه في مصر قبل انطلاق معسكر المنتخب المصري، وظهر مهاجم ليفربول في المقاطع محاطاً بالحاضرين في المكان الذي بدا مكتظاً، ولم يشهد تباعداً اجتماعياً ما دعا الصحف إلى اعتقاد أن المناسبة كانت سبب إصابته.

وستشكل إصابة صلاح صداعاً جديداً للألماني كلوب، مدرب فريق ليفربول، الذي سيضطر إلى خوض مباراتي ليستر سيتي وأتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بغياب عدد من الركائز، وهم فان ديك وأرنولد وغوميز وتياغو والمصري صلاح.