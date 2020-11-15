الأخضر الأولمبي يكسب ودية جنوب أفريقيا

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي بمدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

وشهدت المباراة حضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضاء المجلس المشرف العام على المنتخبات السعودية السنية خالد بن مقرن، وبندر الأحمدي، وعبدالله كبوها.

وجاءت أهداف الأخضر عن طريق سامي النجعي في الوقت الإضافي من الشوط الأول، وناصر العمران في الدقيقة 88، ورمزي صولان في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

يُذكر أن المنتخب الأولمبي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.