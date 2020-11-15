  • مباشر
اللغة

الأخضر الأولمبي يكسب ودية جنوب أفريقيا

سجل الأهداف النجعي والعمران وصولان

الأخضر الأولمبي يكسب ودية جنوب أفريقيا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي بمدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

وشهدت المباراة حضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضاء المجلس المشرف العام على المنتخبات السعودية السنية خالد بن مقرن، وبندر الأحمدي، وعبدالله كبوها.

وجاءت أهداف الأخضر عن طريق سامي النجعي في الوقت الإضافي من الشوط الأول، وناصر العمران في الدقيقة 88، ورمزي صولان في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

يُذكر أن المنتخب الأولمبي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

الأطفال والتلفزيون والإعلانات.. الأطفال والتلفزيون والإعلانات.. "مصيبة" على الآباء
"خطأ" يفضح حواراً ساخراً من مؤتمر اللاجئين في دمشق

الأكثر قراءة

المنتخب السعودي يتغلب على جامايكا ودياً المنتخب السعودي يتغلب على جامايكا ودياً
صحف إنجلترا تلوم صلاح بعد إصابته بكورونا صحف إنجلترا تلوم صلاح بعد إصابته بكورونا
إصابة أحد لاعبي مونشنغلادباخ بفيروس كورونا إصابة أحد لاعبي مونشنغلادباخ بفيروس كورونا
راموس يتخطى بوفون وينفرد بالرقم القياسي الأوروبي راموس يتخطى بوفون وينفرد بالرقم القياسي الأوروبي
ليفربول مطمئن لوضع صلاح.. والعمدة يكشف تفاصيل حفل الزفاف ليفربول مطمئن لوضع صلاح.. والعمدة يكشف تفاصيل حفل الزفاف
الأخضر الأولمبي يكسب ودية جنوب أفريقيا الأخضر الأولمبي يكسب ودية جنوب أفريقيا

قبل أن تذهب

تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي
تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي

اكتشف المزيد