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البوسنة تهبط إلى القسم الثاني بعد الخسارة أمام هولندا

سجل فاينالدوم ثنائية

البوسنة تهبط إلى القسم الثاني بعد الخسارة أمام هولندا

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أمستردام - د ب أ

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هبط منتخب البوسنة والهرسك رسميا إلى دوري القسم الثاني ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم عقب خسارته أمام ضيفه المنتخب الهولندي 1 - 3 اليوم الأحد في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وأنهى المنتخب الهولندي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما جيورجينيو فاينالدوم في الدقيقتين السادسة و13.

وفي الشوط الثاني سجل ممفيس ديباي الهدف الثالث للمنتخب الهولندي في الدقيقة 56، ثم سجل إسماعيل بريفلجاك هجد المنتخب البوسني في الدقيقة 63.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى ثمان نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد المنتخب البوسني عند نقطتين في المركز الرابع ليهبط رسميا إلى دوري القسم الثاني، بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة السادسة الأخيرة

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