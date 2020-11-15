المنتخب السعودي يستأنف تدريباته.. واستبعاد 5 لاعبين

استأنف المنتخب السعودي يوم الأحد تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الرياض تزامنًا مع أيام FIFA في شهر نوفمبر الجاري، وذلك ضمن الاستعداد للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقسم المدير الفني هيرفي رينار خلال الحصة التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، اللاعبين إلى مجموعين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكي. فيما اكتفى اللاعبان عبدالمجيد الصليهم وعبدالله الحمدان بتأدية تدريب خاص برفقة الجهاز الطبي، وذلك نظير تعرضهما لكدمة بعد مشاركتهما في المباراة.

من جهة أخرى، استبعد المدير الفني للأخضر "إيرڤي رينارد" وبناءً على التقارير الطبية، لاعب خط الوسط سالم الدوسري نظير تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وحارس المرمى عبدالله العويشير نظير تعرضه خلال التدريبات لكسر في الأنف، ولاعب خط الدفاع ياسر الشهراني بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق الأيسر. كما استبعد المدير الفني للأخضر، قائد المنتخب سلمان الفرج، وذلك لمنحه فرصة البقاء بجانب والده الذي تعرض لوعكة صحية، وكذلك استبعد لاعب خط الوسط عبدالمجيد الصليهم لظروفه العائلية.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام السابعة من مساء يوم غدٍ الاثنين، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.