ديربي كاونتي يقيل كوكو.. وتعيين روني ضمن طاقم الفريق

قال ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت إنه انفصل عن مدربه فيليب كوكو بعد بداية للموسم الجديد.

وتولى كوكو لاعب منتخب هولندا السابق قيادة ديربي العام الماضي، بعد رحيل فرانك لامبارد وقاده لاحتلال المركز العاشر في الدرجة الثانية.

لكن ديربي انتصر مرة واحدة في 11 مباراة في الموسم الحالي ويتذيل الترتيب برصيد ست نقاط.

ولم يعلن النادي عن مدرب مؤقت لكن القائد وين روني قال إنه سيكون ضمن الطاقم التدريبي في مواجهة بريستول سيتي المتألق الأسبوع القادم.

وأبلغ روني وسائل إعلام بريطانية "أهم شيء الآن هو استقرار النادي والبدء في التقدم في الترتيب. طُلب مني أن أكون جزءا من الطاقم التدريبي في مباراة السبت. سأتحدث أنا والجهاز الفني إلى اللاعبين يوم الاثنين".

وقال ديربي إن مساعد المدرب كريس فان فيردن والمدرب توان سخيبرز رحلا أيضا بالتراضي.

وقال ديربي في بيان "يود النادي تسجيل امتنانه لسلوك فيليب وجهازه الفني في مواقف صعبة للغاية خلال عهده مع الفريق".

وأضاف "ساعد فيليب وجهازه الفني على تطوير عدد لا بأس به من لاعبي الأكاديمية وكان له إسهامات مالية ضخمة وجهود شخصية في مشروعات النادي الخيرية". وأبدى كوكو فخره بالعمل في ديربي.

وقال المدرب البالغ من العمر 50 عاما في حسابه على إنستغرام "رغم أن الموسم الحالي لم يكن كما تمنينا جميعا على أرض الملعب، فإنني أثق تماما في هذا المشروع الذي بدأناه ولا يساورني أي شك في أن المستقبل سيكون مشرقا للنادي".

وكان روني مهاجم إنجلترا السابق (35 عاما) لاعبا ومدربا في ديربي منذ انضمامه في يناير الماضي. وسيساعده شاي غيفن وليام زينيور وجاستن ووكر إلى حين تعيين مدرب دائم.

وقال روني "أشعر بالأسف من أجل فيليب وجهازه الفني، وأود أن أشكرهم شخصيا على كل الدعم والتشجيع عندما كنت جزءا من هذا طاقم التدريبي".