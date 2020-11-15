راموس يهدر جزائيتين في تعادل إسبانيا.. وألمانيا تتصدر

انتزع المنتخب الألماني صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بدوري القسم الأول ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه، اليوم السبت، على ضيفه الأوكراني 3 - 1، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات، وسقوط المنتخب الإسباني في فخ التعادل 1 - 1 أمام مضيفه السويسري.

وتقدم المنتخب الأوكراني بهدف سجله رومان ياريمشوك في الدقيقة 11، وتعادل المنتخب الألماني بهدف سجله ليروي ساني، ثم أضاف تيمو فيرنر الهدف الثاني للمنتخب الألماني في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الألماني 2 - 1. وفي الشوط الثاني، سجل فيرنر الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الألماني في الدقيقة 64.

وفي المباراة الثانية، سقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل أمام مضيفه السويسري 1 - 1. وتقدم المنتخب السويسري بهدف سجله ريمو فريلير في الدقيقة 26، وتعادل المنتخب الإسباني عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة إهدار سيرخيو راموس لركلتي جزاء في الدقيقتين 57 و80، كما شهدت طرد نيكو إلفيدي لاعب المنتخب السويسري في الدقيقة 79.

وبنتائج اليوم، انتزع المنتخب الألماني صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطة أمام المنتخب الإسباني الذي رفع رصيده إلى ثمان نقاط، فيما احتل المنتخب الأوكراني المركز الثالث برصيد ست نقاط، وجاء المنتخب السويسري في المركز الرابع الأخير برصيد ثلاث نقاط.

ويلتقي المنتخب الألماني يوم الثلاثاء المقبل مع مضيفه الإسباني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فيما يلتقي المنتخب الأوكراني مع مضيفه السويسري في نفس اليوم.