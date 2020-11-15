سلوفاكيا تعبر أسكتلندا في دوري الأمم

أهدر منتخب أسكتلندا فرصة حسم التأهل مبكرا للقسم الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عقب خسارته صفر - 1 أمام مضيفه منتخب سلوفاكيا اليوم الأحد في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثانية للقسم الثاني للمسابقة القارية.

رغم الهزيمة، ظل منتخب أسكتلندا، الذي تلقى خسارته الأولى في المجموعة، متربعا على الصدارة برصيد 10 نقاط، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب التشيك، الذي يستضيف منتخب إسرائيل، صاحب المركز الثالث بخمس نقاط، في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها، فيما ارتفع رصيد منتخب سلوفاكيا إلى أربع نقاط، لكنه ظل في قاع الترتيب.

وربما يظفر المنتخب الأسكتلندي ببطاقة الترشح للقسم الأول قبل خوض الجولة الأخيرة للمجموعة، حال تعثر المنتخب التشيكي أمام نظيره الإسرائيلي. في حال تساوي رصيد المنتخبين الأسكتلندي والتشيكي في نهاية الجولة الأخيرة للمجموعة، سوف تحسم المواجهات المباشرة الموقف لمصلحة منتخب أسكتلندا، الذي تغلب على التشيك 2 - 1 في براغ، ثم 1 - صفر في غلاسكو خلال مشوار المنتخبين بالمجموعة.

يدين منتخب سلوفاكيا بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه يان غريغوس، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 32، ليقود منتخب بلاده لتحقيق انتصاره الأول في المجموعة، والحفاظ على حظوظه في تفادي المركز الأخير ومن ثم تجنب الهبوط للقسم الثالث في النسخة المقبلة للبطولة.