  • مباشر
اللغة

ليفربول ينتظر دفعات "فيفا" لتغطية مستحقات المصاب غوميز

غوميز خلال التدريبات

ليفربول ينتظر دفعات "فيفا" لتغطية مستحقات المصاب غوميز

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بات نادي ليفربول الإنجليزي مستحقاً لمبلغ معين يقدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد إصابة مدافعه الإنجليزي جو غوميز خلال تدريبات منتخبه.

جميع اللاعبين المشاركين مع منتخباتهم يحظون بتأمين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي يختص بالإصابات التي يتعرض لها اللاعبون خلال التدريبات أو المباريات الدولية، ولأن احتمالية نهاية موسم جو غوميز، مدافع إنجلترا ونادي ليفربول، بسبب الإصابة، بات ليفربول مستحقاً للحصول على مبلغ من "فيفا" لتغطية مستحقات غوميز أثناء غيابه.

ويحق للأندية استحقاق مبالغ تصل إلى قرابة 130 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً حتى عودة اللاعب المصاب ولكن بعد أول 4 أسابيع من موعد الإصابة.

وكان ليفربول كشف نجاح عملية غوميز التي خضع لها في ركبته التي تعرض لها خلال تدريبات المنتخب الإنجليزي قبل المباراة الودية أمام أيرلندا والتي انتهت بثلاثية نظيفة، وأن اللاعب يستعد لمرحلة التأهيل.

ويعاني ليفربول من غياب المدافع الهولندي فان ديك بعد إصابة قوية في ركبته تعرض لها أمام إيفرتون، وغياب للإنجليزي أرنولد بالإضافة إلى تعرض الظهير الأيسر روبرتسون لمشكلة عضلية أبعدته عن مباراة منتخبه يوم الأحد أمام سلوفاكيا، ما يعني احتمالية مشاركة الكاميروني جويل ماتيب لمباريات الفريق التالية أمام ليستر سيتي وأتالانتا الإيطالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عمرها مئات السنين.. عمرها مئات السنين.. "شالي" المصرية حصن واحة سيوة المنيع
10 زيوت تحسن جودة النوم وتنهي 10 زيوت تحسن جودة النوم وتنهي "الشخير"

الأكثر قراءة

المنتخب السعودي يتغلب على جامايكا ودياً المنتخب السعودي يتغلب على جامايكا ودياً
صحف إنجلترا تلوم صلاح بعد إصابته بكورونا صحف إنجلترا تلوم صلاح بعد إصابته بكورونا
الأخضر الأولمبي يكسب ودية جنوب أفريقيا الأخضر الأولمبي يكسب ودية جنوب أفريقيا
الاتحاد المصري: العدالة التحكيمية غابت في مباراة توغو الاتحاد المصري: العدالة التحكيمية غابت في مباراة توغو
إصابة أحد لاعبي مونشنغلادباخ بفيروس كورونا إصابة أحد لاعبي مونشنغلادباخ بفيروس كورونا
راموس يتخطى بوفون وينفرد بالرقم القياسي الأوروبي راموس يتخطى بوفون وينفرد بالرقم القياسي الأوروبي

قبل أن تذهب

معارك إثيوبيا تصل عاصمة إريتري
معارك إثيوبيا تصل عاصمة إريتري

اكتشف المزيد