ليفربول ينتظر دفعات "فيفا" لتغطية مستحقات المصاب غوميز

بات نادي ليفربول الإنجليزي مستحقاً لمبلغ معين يقدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد إصابة مدافعه الإنجليزي جو غوميز خلال تدريبات منتخبه.

جميع اللاعبين المشاركين مع منتخباتهم يحظون بتأمين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي يختص بالإصابات التي يتعرض لها اللاعبون خلال التدريبات أو المباريات الدولية، ولأن احتمالية نهاية موسم جو غوميز، مدافع إنجلترا ونادي ليفربول، بسبب الإصابة، بات ليفربول مستحقاً للحصول على مبلغ من "فيفا" لتغطية مستحقات غوميز أثناء غيابه.

ويحق للأندية استحقاق مبالغ تصل إلى قرابة 130 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً حتى عودة اللاعب المصاب ولكن بعد أول 4 أسابيع من موعد الإصابة.

وكان ليفربول كشف نجاح عملية غوميز التي خضع لها في ركبته التي تعرض لها خلال تدريبات المنتخب الإنجليزي قبل المباراة الودية أمام أيرلندا والتي انتهت بثلاثية نظيفة، وأن اللاعب يستعد لمرحلة التأهيل.

ويعاني ليفربول من غياب المدافع الهولندي فان ديك بعد إصابة قوية في ركبته تعرض لها أمام إيفرتون، وغياب للإنجليزي أرنولد بالإضافة إلى تعرض الظهير الأيسر روبرتسون لمشكلة عضلية أبعدته عن مباراة منتخبه يوم الأحد أمام سلوفاكيا، ما يعني احتمالية مشاركة الكاميروني جويل ماتيب لمباريات الفريق التالية أمام ليستر سيتي وأتالانتا الإيطالي.