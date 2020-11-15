ودياً.. الاتحاد يهزم العين بثنائية

تغلب نادي الاتحاد على نظيره العين 2-1 يوم الأحد في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الأول ضمن استعدادات الفريقين لعودة المنافسات المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولية.

وتقدم العين عن طريق عمار الإبراهيم قبل أن يسجل كل من البرازيلي برونو هنريكي وهارون كمارا هدفي الاتحاد.

ويسعى الاتحاد إلى تعديل مساره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن تعرض لخسارة وحيدة وتعادل مرتين، فيما حقق فوزاً وحيداً أمام غريمه الأهلي، إذ سيواجه نادي الفيصلي في الجولة الخامسة، فيما يواصل العين رحلته للظفر بنقطته الأولى أمام ضمك لخسارته في جميع الجولات الماضية أمام الهلال والاتفاق والفتح والأهلي.