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وفاة حارس ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق

لعب كليمنس لتوتنهام وليفربول

وفاة حارس ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق

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لندن - رويترز

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أعلن ناديا ليفربول وتوتنهام هوتسبير المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد وفاة حارسهما الدولي الإنجليزي السابق راي كليمنس عن 72 عاما.

بدأ كليمنس، الذي خاض 61 مباراة مع إنجلترا، مسيرته الاحترافية مع سكانثورب يونايتد قبل انضمامه إلى ليفربول حيث شارك في 450 مباراة خلال 14 عاما باستاد أنفيلد.

وأحرز خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي وثلاثة في كأس أوروبا ولقبين في كأس الاتحاد الأوروبي مع ليفربول قبل انتقاله إلى توتنهام، حيث أضاف إلى حصيلته لقبا آخر في كأس الاتحاد الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال توتنهام في بيان "نشعر بحزن عميق لإعلان وفاة الحارس الأسطوري السابق راي كليمنس. نقدم تعازينا إلى أسرة راي وأصدقائه الكثيرين في كرة القدم في هذا الوقت الحزين". وبعد اعتزاله كلاعب، عمل كليمنس مدربا مع المنتخب الإنجليزي وتوتنهام.

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