إيطاليا تتصدر مجموعتها بهزيمة بولندا

تصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الأولى بدوري القسم الأول ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على المنتخب البولندي 2 - صفر اليوم الأحد في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب الهولندي على البوسنة والهرسك 3 - 1.

وتقدم المنتخب الإيطالي بهدف سجله جورجينيو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وأضاف دومينيكو بيراردي الهدف الثاني في الدقيقة 83. وشهدت المباراة طرد ياشيك غورالسكي لاعب المنتخب البولندي في الدقيقة 77.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب البولندي عند سبع نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، هبط منتخب البوسنة والهرسك رسميا إلى دوري القسم الثاني بالبطولة عقب خسارته أمام مضيفه المنتخب الهولندي 1 - 3.

وأنهى المنتخب الهولندي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما جيورجينيو فاينالدوم في الدقيقتين السادسة و13. وفي الشوط الثاني سجل ممفيس ديباي الهدف الثالث للمنتخب الهولندي في الدقيقة 56، ثم سجل إسماعيل بريفلياك هجد المنتخب البوسني في الدقيقة 63.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد المنتخب البوسني عند نقطتين في المركز الرابع ليهبط رسميا إلى دوري القسم الثاني، بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة السادسة الأخيرة.

ويلتقي المنتخب الإيطالي مع مضيفه البوسنة والهرسك، فيما يلعب المنتخب الهولندي مع مضيفه البولندي في الجولة الأخيرة.