بلجيكا تهزم إنجلترا وتحرمها التأهل إلى دور الأربعة

انحصر صراع المنافسة على صدارة المجموعة الثانية بالقسم الأول من مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بين منتخبي بلجيكا والدنمارك، فيما تلاشت آمال منتخب إنجلترا في التأهل للأدوار النهائية للبطولة.

وفاز منتخب بلجيكا 2 - صفر على ضيفه منتخب إنجلترا اليوم الأحد في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة، فيما تغلب منتخب الدنمارك 2 - 1 على ضيفه منتخب أيسلندا.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة ترتيب المجموعة، المؤهل لنهائيات البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب الدنمارك، في حين تجمد رصيد منتخب إنجلترا عند سبع نقاط في المركز الثالث، وظل المنتخب الأيسلندي، الذي تأكد هبوطه للقسم الثاني للمسابقة منذ الجولة الماضية، في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب تلقيه خسارته الخامسة على التوالي.

في العاصمة البلجيكية بروكسل، افتتح يوري تيليمانس التسجيل لبلجيكا مبكرا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف درييس ميرتينز الهدف الثاني في الدقيقة 24، ليفشل المنتخب الإنجليزي في إدراك التعادل أو حتى تقليص الفارق خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وفي كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، واصل المنتخب الدنماركي صحوته عقب تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة، إثر فوزه 2 - 1 على ضيفه منتخب أيسلندا.

تقدم منتخب الدنمارك بهدف عن طريق كريستيان إيركسن في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فيدار أورن كيارتانسون لمصلحة أيسلندا في الدقيقة 85.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، أحرز إيركسن الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عبر ركلة جزاء.

وستكون مواجهة المنتخب البلجيكي مع ضيفه منتخب الدنمارك في الجولة الأخيرة للمجموعة يوم الأربعاء القادم حاسمة في تحديد متصدر المجموعة، الذي سيصعد لنهائيات النسخة الثانية من البطولة القارية.

ويكفي منتخب بلجيكا التعادل لبلوغ الأدوار النهائية، في حين يتعين على منتخب الدنمارك الفوز بأي نتيجة، إذا أراد الاستمرار في المنافسة على لقب البطولة.