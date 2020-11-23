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إبراهيموفيتش يغيب أسبوعين بسبب الإصابة

زلاتان إبراهيموفيتش
إبرا سيغيب أسبوعين بعد تصدره ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يغيب أسبوعين بسبب الإصابة

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ميلان - رويترز

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أعلن نادي ميلان الإيطالي يوم الاثنين أن المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش سيغيب لعشرة أيام على الأقل، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال الفوز 3-1 على نابولي في الدوري مطلع الأسبوع.
وسجل اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا هدفين، قبل إصابته ليحقق متصدر الدوري الإيطالي أول انتصار له في المسابقة في ملعب نابولي منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال المتحدث باسم النادي إن إبراهيموفيتش سيحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة للتعافي من تلك الإصابة، والعودة للتدريبات مجددًا.

وسيغيب المهاجم السويدي، الذي سجل عشرة أهداف في ست مباريات بالدوري هذا الموسم، على الأرجح عن مواجهتي ليل متصدر المجموعة الثامنة في الدوري الأوروبي وسيلتيك الأسكتلندي المقبلتين.

ويملك متصدر الدوري الإيطالي 20 نقطة بعد ثماني مباريات، وسيواجه فيورنتينا صاحب المركز 15 يوم الأحد.

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