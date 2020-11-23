إصابة مدافع الزمالك بكورونا قبل النهائي الإفريقي

أعلن نادي الزمالك وصيف الدوري المصري، الاثنين، إصابة مدافعه محمود حمدي "الونش" بفيروس كورونا، قبل أربعة أيام من النهائي التاريخي المرتقب مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وكشف عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد مرتضى منصور في تصريحات إذاعية عن إيجابية مسحة الونش، بعد خضوعه لاختبار في المعسكر المقام، استعدادًا لمباراة الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

وكان الونش قد غاب عن مباراة الزمالك الماضية ضد نادي إف سي مصر، في ربع نهائي بطولة كأس مصر، ومن المقرر أن يكشف الزمالك مزيداً من التفاصيل حول حالة اللاعب وزملائه الآخرين.

وتعد إصابة الونش هي الثالثة بين لاعبي الزمالك، بعد محمد حسن وحازم إمام اللذين تحوّلت نتيجة مسحتهما الأخيرة إلى سلبية، والسابعة بين لاعبي القطبين، حيث أعلن الأهلي سابقًا عن إيجابية مسحة كل من: صالح جمعة، وكهربا، ووليد سليمان ومحمد شريف.

وسيكون النهائي الذي يقام في 27 نوفمبر الحالي، تاريخياً، إذ إنه للمرة الأولى سيقام من مباراة واحدة، كما يجمع بين فريقين من بلد واحد، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ المسابقة.