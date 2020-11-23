  • مباشر
اللغة

إصابة مدافع الزمالك بكورونا قبل النهائي الإفريقي

الونش
الونش قد يغيب عن نهائي دوري أبطال إفريقيا

إصابة مدافع الزمالك بكورونا قبل النهائي الإفريقي

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أ ف ب

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي الزمالك وصيف الدوري المصري، الاثنين، إصابة مدافعه محمود حمدي "الونش" بفيروس كورونا، قبل أربعة أيام من النهائي التاريخي المرتقب مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.
وكشف عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد مرتضى منصور في تصريحات إذاعية عن إيجابية مسحة الونش، بعد خضوعه لاختبار في المعسكر المقام، استعدادًا لمباراة الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

وكان الونش قد غاب عن مباراة الزمالك الماضية ضد نادي إف سي مصر، في ربع نهائي بطولة كأس مصر، ومن المقرر أن يكشف الزمالك مزيداً من التفاصيل حول حالة اللاعب وزملائه الآخرين.

وتعد إصابة الونش هي الثالثة بين لاعبي الزمالك، بعد محمد حسن وحازم إمام اللذين تحوّلت نتيجة مسحتهما الأخيرة إلى سلبية، والسابعة بين لاعبي القطبين، حيث أعلن الأهلي سابقًا عن إيجابية مسحة كل من: صالح جمعة، وكهربا، ووليد سليمان ومحمد شريف.

وسيكون النهائي الذي يقام في 27 نوفمبر الحالي، تاريخياً، إذ إنه للمرة الأولى سيقام من مباراة واحدة، كما يجمع بين فريقين من بلد واحد، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ المسابقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: "بابانويل قادم"

الأكثر قراءة

الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط
وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد
قصة صورة قصة صورة "سيلفي" كانت آخر ما ظهر فيه مارادونا
أسطورة البرازيل بيليه ينعى مارادونا أسطورة البرازيل بيليه ينعى مارادونا
ميسي: مارادونا لن يغادر.. لأن دييغو أبدي ميسي: مارادونا لن يغادر.. لأن دييغو أبدي
إبراهيموفيتش إبراهيموفيتش "يشتاق" إلى المنتخب السويدي

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد