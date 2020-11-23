لامبارد يأمل في بقاء جيرو مع تشيلسي

عبر فرانك لامبارد مدرب تشيلسي يوم الاثنين عن أمله في بقاء المهاجم أوليفييه جيرو مع فريقه، لكنه لن يقف في وجه الدولي الفرنسي إذا أراد الرحيل.

وشارك جيرو في أربع مباريات بالدوري كبديل هذا الموسم، حيث يفضل لامبارد الاعتماد على تيمو فيرنر وتامي أبراهام.

وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا يجب أن يحدد موقفه، حتى لا تتعرض مسيرته مع المنتخب الوطني لأي تهديد.

وسينتهي عقد جيرو في يونيو، وألمح وكيل أعماله مؤخرًا إلى أن المهاجم قد يرحل عن ستامفورد بريدج في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال لامبارد للصحافيين قبل مواجهة مضيفه ستاد رين في دوري الأبطال يوم الثلاثاء: جيرو لاعب مهم جدا في الفريق. يرغب دائما في اللعب، أرغب في استمراره. تربطني به علاقة طيبة. لو كان يشعر بأي شيء مختلف فسيسعدني الحديث معه.

وأكمل: سمعت تصريحات وكيل أعماله ولن أشغل نفسي بها. أتفهم رغبته في اللعب لكني أفكر دائما في قوة التشكيلة. أعتقد أنه يبلي بلاء حسنًا مع الفريق.

واختتم حديثه قائلًا: نركز بشدة على مواجهة رين، يجب أن نحترم المنافس ولا يزال أمامنا وقت حتى مباراة توتنهام يوم الأحد.