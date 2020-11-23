يوسوفا موكوكو.. أهم موهبة في عالم كرة القدم حالياً

أصبح يوسوفا موكوكو مهاجم بروسيا دورتموند، أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني، بعدما شارك بديلًا خلال مباراة فريقه أمام هيرتا برلين، والتي انتهت بفوز دورتموند 5-2 يوم السبت.

وبلغ اللاعب الكاميروني الأصل عامه الـ16 يوم الجمعة، مما يسمح له بالمشاركة خلال مباريات البوندسليغا، وبالفعل أشركه لوسيين فافر مدرب دورتموند بدلًا من إيرلينغ هالاند، نجم اللقاء الذي أحرز "سوبر هاتريك"، ليحطم بذلك رقم نوري شاهين، والذي كان يبلغ من العمر 16 عاماً و11 شهراً ويوم واحد، عندما لعب مع دورتموند ضد نورنبرغ في 2005.

ونشر موكوكو منشورًا على حسابه بموقع انستغرام بعد مشاركته الأولى مع الفريق الأول، قال فيه: يا لها من ليلة، سعيد للغاية بظهوري الأول، لكني أكثر سعادة بالفوز، لا يمكنني وصف ما أشعر به الآن.

ومدحه زميله المهاجم النرويجي هالاند بعد اللقاء قائلًا: يوسوفا هو أهم وأبرز موهبة في كرة القدم خلال الوقت الحالي، يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، هذا مذهل، أمامه مسيرة مميزة بكل تأكيد.

ولد موكوكو عام 2004 في ياوندي، من أب وأم كاميرونيين، وانتقل إلى ألمانيا وتحديدًا مدينة سانت باولي، عام 2014 بعد حصول والده على الجنسية، لينضم بعدها سريعًا إلى فريق ناشئي المدينة.

لعب وهو يبلغ 10 أعوام في فريق سانت باولي تحت 12 عامًا، وسجل معهم 23 هدفًا في 13 مباراة، ليلفت إليه أنظار كشافي دورتموند، الذين تعاقدوا معه عام 2016، ولعب لفريق تحت 17 عامًا دون أن يبلغ عامه الـ13 بعد.

ازداد تألقه عامًا بعد الآخر، مما جعله يتدرج في الفئات السنية لدورتموند سريعًا، حيث لعب مع فريق تحت 19 عامًا خلال الموسم الماضي، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا تحت 19 عامًا وهو ابن 15 ربيعًا فقط.

وينتظر موكوكو تسجيل رقمًا قياسيًا آخرًا باسمه إذا شارك يوم الأربعاء خلال لقاء دورتموند وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ المسابقة.

سجّل الألماني 192 هدفًا خلال 123 لقاء في 3 مواسم لعبها حتى الآن مع شباب دورتموند، وبلغ معدّل مساهمته في الأهداف: هدفًا أو تمريرة حاسمة كل 40 دقيقة خلال الموسم الماضي.

وعلى الجانب التجاري، أصبحت شركة "نايكي" راعيًا رسميًا له بعقد طويل الأمد، حصل من خلاله يوسوفا على 9 مليون يورو.