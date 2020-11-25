إنييستا يقود "كوبي" إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

ضمن فيسيل كوبي الياباني الذي يضم في صفوفه نجم الوسط الإسباني المخضرم أندريس إنييستا تأهله إلى دور الـ16 في مسابقة دوري أيطال آسيا، بعد فوزه المتأخر على غوانغجو إيفرغراند الصيني 3-1، الأربعاء.

وسجل للفائز الذي يعاني راهنًا في الدوري الياباني كيوغو فوروهاشي (44) والبرازيلي دوغلاس (74) وإنييستا (84)، ولغوانغجو الذي يشرف عليه بطل العالم السابق الإيطالي فابيو كانافارو، فوروهاشي (55 خطأ في مرمى فريقه).

وانتقل إنييستا (36 عاماً) إلى صفوف فيسيل كوبي في 2018، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني بين 2002 و2018 ومنتخب بلاده.

وعادت منافسات الشرق بعد توقف دام نحو تسعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إثر توقف المجموعات الأربع في مارس الماضي.

وتقام مباريات دور الـ16 يومي 6 و7 ديسمبر، ومباراتا الدور ربع النهائي يوم 10 ديسمبر، ومباراة قبل النهائي يوم 13 من ذات الشهر.