رونالدو ناعياً مارادونا: عبقري كرة القدم ودع العالم

نعى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، يوم الأربعاء، دييغو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم، بعد وفاته عن عمر يناهز 60 عاماً، إثر تعرّضه لنوبة قلبية.

ونشر الدولي البرتغالي صورة تجمعه بأسطورة الأرجنتين عبر حسابه على "تويتر"، وعلّق عليها قائلًا: اليوم أقول وداعاً لصديق، ويودع العالم عبقري كرة القدم الأبدية، أحد أفضل اللاعبين في التاريخ.

وتابع: ساحر لا مثيل له، غادر أبكر مما ينبغي، لكنه ترك إرثاً لا حدود له، وفراغاً لن يملأه أحد، ارقد في سلام، لن ننساك أبدًا.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني حالة الحداد في بلاده لمدة 3 أيام، بعد الإعلان عن وفاة دييغو.

وخضع مارادونا لجراحة طارئة هذا الشهر، غادر بعدها المستشفى يوم 11 الجاري، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، يوم الأربعاء.