كورونا..سداسي مصاب من الأهلي والزمالك قبل نهائي إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، عن إيجابية المسحة الخاصة بفيروس كورونا لستة لاعبين من الأهلي والزمالك قبل مباراتهما المرتقبة يوم الجمعة المقبل.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويعد هذا النهائي تاريخيًا، لأنه يقام بين فريقين من البلد ذاته للمرة الأولى.

وكشف الاتحاد الإفريقي عن إصابة كل من: يوسف "أوباما"، عبد الله جمعة، واستمرار إيجابية عينة مدافع الفريق محمود "الونش" من المعسكر الأبيض.

وأصُيب أليو ديانغ لاعب الوسط المالي، بالفيروس، كما استمرت إيجابية عينة كل من صالح جمعة، ووليد سليمان.

وسيغيب السداسي عن النهائي الإفريقي، حيث كان اختبار الاتحاد الإفريقي هو الأخير والحاسم لتحديد مشاركة لاعبي الفريقين من عدمها في المباراة.