  • مباشر
اللغة

كورونا..سداسي مصاب من الأهلي والزمالك قبل نهائي إفريقيا

image
كورونا تضرب القطبين قبل النهائي الإفريقي

كورونا..سداسي مصاب من الأهلي والزمالك قبل نهائي إفريقيا

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، عن إيجابية المسحة الخاصة بفيروس كورونا لستة لاعبين من الأهلي والزمالك قبل مباراتهما المرتقبة يوم الجمعة المقبل.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويعد هذا النهائي تاريخيًا، لأنه يقام بين فريقين من البلد ذاته للمرة الأولى.
وكشف الاتحاد الإفريقي عن إصابة كل من: يوسف "أوباما"، عبد الله جمعة، واستمرار إيجابية عينة مدافع الفريق محمود "الونش" من المعسكر الأبيض.

وأصُيب أليو ديانغ لاعب الوسط المالي، بالفيروس، كما استمرت إيجابية عينة كل من صالح جمعة، ووليد سليمان.

وسيغيب السداسي عن النهائي الإفريقي، حيث كان اختبار الاتحاد الإفريقي هو الأخير والحاسم لتحديد مشاركة لاعبي الفريقين من عدمها في المباراة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

اسمه حفر عميقا.. معلومات عن آخر رئيس وزراء سوداني منتخب اسمه حفر عميقا.. معلومات عن آخر رئيس وزراء سوداني منتخب
هدف لم يُنس لمارادونا.. وأشهر صورة مع حكم عربي! هدف لم يُنس لمارادونا.. وأشهر صورة مع حكم عربي!

الأكثر قراءة

الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط
وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد
قصة صورة قصة صورة "سيلفي" كانت آخر ما ظهر فيه مارادونا
أسطورة البرازيل بيليه ينعى مارادونا أسطورة البرازيل بيليه ينعى مارادونا
إبراهيموفيتش إبراهيموفيتش "يشتاق" إلى المنتخب السويدي
رونالدو ناعياً مارادونا: عبقري كرة القدم ودع العالم رونالدو ناعياً مارادونا: عبقري كرة القدم ودع العالم

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد