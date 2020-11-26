الزمالك يعتمد على هجومه لمواجهة صلابة دفاع الأهلي

يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي، وتنتظر جماهير الفريقين استمرار تألق نجومهم من أجل الظفر باللقب، الذي سيدخل خزائن نادٍ مصري للمرة الأولى منذ 2013.

وكان الأهلي قد خسر آخر نهائيين لعبهما في 2017 و2018 من الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب، بينما يسعى الزمالك إلى حصد لقبه الأول منذ موسم 2002 حينما تغلّب في النهائي على الرجاء المغربي.

ويعول الفريقان على مجموعة من اللاعبين من أجل معانقة الذهب، فجماهير الأهلي تثق كل الثقة في الحارس محمد الشناوي الذي يقدم موسمًا اعتبره الكثيرون الأفضل في مسيرته.

ولعب الشناوي 10 مباريات في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، تلقت شباكه 5 أهداف فقط، وقام بـ 24 تصديًا، بينما شارك في 43 مباراة خلال جميع مسابقات الموسم الحالي، حافظ على نظافة شباكه في 32 مباراة منها، متلقيًا 13 هدفًا فقط.

ويعد علي معلول الظهير التونسي أحد مفاتيح اللعب الهامة في الفريق صاحب عدد التتويجات القياسية بالبطولة، حيث لعب في 9 لقاءات هذا الموسم في البطولة الإفريقية، مسجلًا 4 أهداف، وقام بتمريرتين حاسمتين، ونجح في استخلاص الكرة من منافسيه خلال 57 لعبة مشتركة.

أما عن السلاح الهجومي، فهو حسين الشحات، الذي يتصدر ترتيب هدافي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بستة أهداف، كما أنه أكثر من صنع أهدافًا لزملائه بـ 7 تمريرات حاسمة، خلال 12 مباراة لعبها هذا الموسم.

ومن المعسكر الأحمر إلى الأبيض، يعتمد جيمي باتشيكو مدرب الزمالك البرتغالي على فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق والمنتخب التونسي، حتى وإن صنع هدفًا وحيدًا وأحرز مثله خلال 8 مباريات لعبها في مشوار الزمالك الإفريقي هذا الموسم.

وتبرز أهمية فرجاني خلال تحوّل الفريق من الحالة الدفاعية إلى الجانب الهجومي، حيث فاز بالكرة خلال 14 التحامًا مع منافسيه هذا الموسم، خلق منهم 10 فرص سانحة للتسجيل، وبلغت دقة تمريراته 85%.

ولم يساهم أي لاعب في تسجيل أهدافٍ في دوري الأبطال هذا الموسم، أكثر من أشرف بن شرقي الجناح المغربي للفريق بـ 11 هدفًا، سجل منهم 7 أهداف، وقام بصناعة 4 آخرين لزملائه.

وتعلّق جماهير الزمالك آمالها على مصطفى محمد هداف الفريق إفريقيًا هذا الموسم بـ 8 أهداف، سكن اثنان منهم شباك الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة، كما قام المهاجم الدولي بصناعة 3 أهداف خلال 13 لقاء شارك خلالهم من النسخة الحالية للبطولة.