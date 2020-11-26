رياضيون فارقوا الحياة في 2020.. مارادونا وبراينت أبرزهم

لم يكن مارادونا أسطورة كرة القدم، هو نجم الرياضة الوحيد الذي فارق الحياة خلال عام 2020، إذ شهد العام عدة وفيات بين نجومٍ عرب وعالميين، جاء على رأسهم كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكية، وأحمد راضي نجم الكرة العراقية، بالإضافة إلى حمادي العقربي، أيقونة كرة القدم التونسية.

وأعلن محامي دييغو، وفاته عن عمرٍ ناهز 60 عامًا، إثر أزمة قلبية تعرّض لها في المشفى اليوم.

ويعد الفوز بكأس العالم 1986 مع منتخب التانغو هو الإنجاز الأبرز في مسيرة مارادونا، بالرغم من حصوله على أكثر من 10 بطولات مع الأندية التي لعب لها.

وشهد شهر يناير وفاة خميس العويران، نجم الكرة السعودية، ولاعب الهلال والاتحاد الأسبق، بعد صراعٍ طويل مع المرض.

وفاز العويران بـ26 لقبًا مع الهلال، الاتحاد والمنتخب السعودي خلال مسيرة مميزة امتدت لـ15 عامًا.

وصدم كوبي براينت نجم كرة السلة الأمريكية، وفريق لوس أنجلوس ليكرز، العالم، بعد رحيله المأساوي، إثر تحطّم مروحيته، في حادثٍ مفجع، سلب حياته بالإضافة إلى حياة ابنته، خلال يناير الماضي أيضًا.

ولعب كوبي 20 موسمًا في مسيرته مع الليكرز، حصل خلالهم على اللاعب الأثمن لموسم 2007-2008، وأحرز مع "الليكرز" دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة خمس مرات، وتوّج بذهبيتي الألعاب الأولمبية مع المنتخب الأمريكي خلال مشاركتي 2008و 2012 في بكين ولندن على الترتيب.

وحصد شهر أبريل 3 وفيات خلال العام الحالي، أولهم كان مايكل روبنسون لاعب ليفربول الأسبق الذي وافته المنية عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراعٍ مع مرض السرطان.

وتوّج روبنسون بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول خلال موسم 1983- 1984، وأصبح بعد اعتزاله أحد أشهر المحللين والمعلقين في كرة القدم.

وكان بيتر بونيتي حارس مرمى تشيلسي ومنتخب إنجلترا الأسبق، ثاني وفيات شهر أبريل، إذ توفي بعد صراعٍ طويل مع المرض، ويعد بيتر ثاني أكثر لاعبي تشيلسي خوضًا للمباريات عبر التاريخ، وكان جزءًا من فريق البلوز الذي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1970، وانضم إليهما غويو بينيتو، أسطورة ريال مدريد الذي لعب مع الفريق لـ13 عامًا، توّج خلالها بـ11 لقب، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي يونيو الماضي، فارق أحمد راضي أسطورة كرة القدم العراقية الحياة، بعد تدهور حالته الصحية جرّاء إصابته بفيروس كورونا.

وسجل أحمد راضي هدف منتخب العراق الوحيد في نهائيات كأس العالم 1986 بشباك بلجيكا، كما توج بأكثر من 16 بطولة خلال مسيرته الكروية.

وتوفي جاك تشارلتون، شقيق أسطورة كرة القدم الإنجليزية بوبي تشارلتون، في يوليو، عن عمرٍ ناهز 85 عامًا.

ولعب جاك لمدة 21 عامًا مع فريقٍ ليدز يونايتد، وكان ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا المتوّج بمونديال 1966، كما قاد منتخب إيرلندا للتأهل الأول لنهائيات كأس أوروبا وكأس العالم، في 1988 و1990 على الترتيب.

وفارق حمادي العقربي أسطورة كرة القدم التونسية الحياة عن عمرٍ بلغ 69 عامًا، في أغسطس، ويعد العقربي أحد أبرز اللاعبين في الجيل الذهبي لنسور قرطاج، الذي حقق في مونديال 1978، الانتصار الأول لمنتخب إفريقي في تاريخ المونديال.

ومثّل العقربي ألوان أندية الصفاقسي التونسي، النصر السعودي والعين الإماراتي خلال مسيرته بين عامي 1970 و1986، وأعلن الاتحاد التونسي بعد وفاته، إطلاق اسمه على الملعب الأوليمبي برادس.

وأعلن ناديا ليفربول وتوتنهام الإنجليزيان وفاة حارسهما الدولي الإنجليزي السابق راي كليمنس عن 72 عامًا، خلال نوفمبر الجاري.

وأحرز كليمنس خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي وثلاثة في كأس أوروبا ولقبين في كأس الاتحاد الأوروبي مع ليفربول قبل انتقاله إلى توتنهام، حيث أضاف إلى حصيلته لقبين آخرين في كأس الاتحاد الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.