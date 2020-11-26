"20 مليوناً" تفصل بين الزمالك والأهلي في النهائي الإفريقي

لا تقتصر أهمية نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي سيقام بين الزمالك والأهلي، الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي، على كونه النهائي الأول بين فريقين من بلدٍ واحد فقط، بل يعد هذا الديربي هو الأغلى من حيث قيمة اللاعبين السوقية في قارة إفريقيا.

ويمتلك الفريقان، مجموعة من اللاعبين الذين تتخطى قيمتهم السوقية المليوني يورو، حيث تبلغ قيمة لاعبي الزمالك الذين يحق لهم المشاركة في النهائي، 17 مليون يورو و890 ألفًا، فيما تبلغ قيمة قائمة الأهلي 16 مليون يورو و860 ألفًا، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بهذا الشأن.

ويعد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، مصطفى محمد مهاجم الفريق، ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هم الأغلى بين لاعبي الفريقين، إذا تبلغ قيمتهم 2.5 مليون يورو، لكل لاعبٍ على حدة.

ويأتي بعدهم أشرف بن شرقي الجناح المغربي، بـ2 مليون يورو، يليه كل من أليو ديانغ، علي معلول، عمرو السولية، ومحمد مجدي "قفشة" من الأهلي، ومحمود علاء مدافع الزمالك، بمليون ونصف يورو.

وسيقام النهائي، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بنظام المباراة الواحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب، كما اعتدنا خلال السنوات السابقة.