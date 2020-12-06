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الهلال يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد

الهلال الرائد
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الهلال يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد

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الرياض - فيصل الحربي

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يسعى الهلال لتأمين صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين يبحث النصر عن تضميد جراحه وإيقاف مسلسل الخسائر حينما يستضيف الاتفاق، ويتطلع الفتح لاستعادة توازنه حينما يواجه ضيفه أبها، في ختام المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يسعى الهلال لتأمين صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد.

ويعيش الهلال فترةً مميزة بقيادة مدربه الروماني رزافان لوشيسكو والذي نجح بالتتويج بألقاب جميع المسابقات التي خاضها برفقة فريقه منذ توليه مهمة تدريبه مطلع الموسم الماضي حيث توج بلقب آسيا والدوري وكأس الملك.

ويأمل الهلال في مواصلة انتصاراته عقب فوزه في المرحلة السابقة على الفتح حيث إن انتصاره سيؤمن صدارته للترتيب.

وفي المقابل يسعى الرائد لاستعادة توازنه والخروج على الأقل بنقطة عقب خسارته أمام مضيفه العين 1-صفر في المرحلة السابقة ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض يبحث النصر عن تضميد جراحه وإيقاف مسلسل الخسائر حينما يستضيف الاتفاق.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يتطلع الفتح لاستعادة توازنه حينما يستضيف أبها المنتشي.

وتوقفت انتصارات الفتح في المرحلة الماضية بعد خسارته من أمام مضيفه الهلال 3-صفر ليتراجع للمركز الرابع برصيد 10 نقاط.

وفي المقابل يسعى أبها لمواصلة انتصاراته بعدما حقق فوزاً ثميناً على النصر في المرحلة السابقة بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده الى 7 نقاط ليحتل المركز 12.

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