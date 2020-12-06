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غرناطة يحرم هويسكا من انتصاره الأول في الدوري الإسباني

غرناطة هويسكا
هويسكا بقي في المركز الأخير

غرناطة يحرم هويسكا من انتصاره الأول في الدوري الإسباني

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مدريد - د ب أ

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أهدر هويسكا فرصة انتزاع انتصاره الأول في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما فرط في تقدمه على مضيفه غرناطة، ليتعادل معه 3 - 3 يوم الأحد في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

وبادر هويسكا بالتسجيل عبر لاعبه ميكيل ريكو مورينو في الدقيقة 21، لكن لويس سواريز تعادل لغرناطة في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بالتعادل، وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف هويسكا هدفيه الثاني والثالث عبر بورخا غارسيا فرييري وشينجي أوكازاكي في الدقيقتين 49 و82 على الترتيب.

وانتفض غرناطة في اللحظات الأخيرة، بعدما سجل لاعباه خورخي مولينا وجيرمان سانشيز هدفين في الدقيقتين 88 و90، ليحصل كل فريق على نقطة التعادل.

وبقي هويسكا قابعا في قاع الترتيب برصيد ثماني نقاط، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في البطولة خلال الموسم الحالي، فيما ارتفع رصيد غرناطة، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة، إلى 15 نقطة في المركز السابع.

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