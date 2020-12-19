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فالنسيا يرفض الخسارة ويخطف التعادل أمام برشلونة

برشلونة فالنسيا
خلال المباراة

فالنسيا يرفض الخسارة ويخطف التعادل أمام برشلونة

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مدريد - د ب أ

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أهدر برشلونة نقطتين على ملعبه بعدما تعادل مع ضيفه فالنسيا 2 - 2 اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، بينما عزز أتلتيكو مدريد موقعه في صدارة المسابقة بعدما تغلب على إلتشي 3 - 1.

وافتتح مختار دياخابي التسجيل لفالنسيا في الدقيقة 30 ثم أدرك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل لبرشلونة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو، 21 عاما، الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 52، ليكون أول أهداف اللاعب بقميص الفريق الكتالوني. وفي الدقيقة 69، أدرك ماكسيميليانو غوميز التعادل 2 - 2 لفالنسيا، ليحصد كل من الفريقين نقطة واحدة من المباراة.

وعادل ميسي رقم الجوهرة السمراء البرازيلي بيليه كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في ناد واحد، حيث سجل ميسي اليوم الهدف رقم 643 له بقميص برشلونة، وذلك في 747 مباراة خاضها مع الفريق الكتالوني بمختلف المسابقات، كما سجل بيليه 643 هدفا رفقة سانتوس البرازيلي على مدار 18 عاما ما بين عامي 1956 و1974. ورفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس كما رفع بلنسية رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

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