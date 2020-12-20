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لياو يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي

لياو
سجل لياو في الثانية 6

لياو يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي

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روما - فرانس برس

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سجل البرتغالي رافائيل لياو مهاجم ميلان الإيطالي أسرع هدف في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي الأحد، محطماً رقماً قياسياً صمد عشرين عاماً.

وبعد ست ثوان من انطلاق صافرة بداية المباراة أمام ساسولو على ملعب ريجيو إميليا، شن الـ"روسونيري" هجوماً سريعاً على مرمى الخصم، حين تلقى لياو تمريرة من لاعب الوسط التركي هاكان تشالهانوغلو، ليسكنها الشباك ويعلن عن الهدف الأول التاريخي وسط ذهول الجميع في المباراة التي لا تزال جارية حالياً.

ووفقاً لإحصائيات الدوري الإيطالي، يعد هدف لياو الأسرع في تاريخ الـ"سيري أ"، بعدما حط رقماً حمله باولو بوغي منذ 2 ديسمبر 2001 حين سجل هدف بياتشينزا في مرمى فيورنتينا بعد ثماني ثوان.

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