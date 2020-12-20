ميلان يتجاوز ساسولو ويعود إلى الانتصارات

حافظ فريق ميلان على صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ساسولو 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة، والتي شهدت فوز إنتر ميلان على سبيزيا 2 - 1 وبينفينتو على جنوى 2 - صفر وتعادل كالياري مع أودينيزي 1 - 1 وتورينو مع بولونيا 1 - 1.

وتقدم ميلان بهدف سجله رافائيل لياو في الدقيقة الأولى من اللقاء، وأضاف أليكسيس ساليمايكيرس الهدف الثاني في الدقيقة 26، قبل أن يسجل دومينيكو بيراردي هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة 89. ورفع ميلان رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ساسولو عند 23 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، فاز إنتر ميلان على سبيزيا 2 - 1. وسجل هدفي إنتر ميلان أشرف حكيمي في الدقيقة 52 وروميلو لوكاكو في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف هدف سبيزيا روبرتو بيكولي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف ميلان، وتوقف رصيد سبيزيا عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز بينفينتو على جنوى بهدفين نظيفين سجلهما روبيرتو إنسيني في الدقيقة 57 وماركو ساو في الدقيقة 89 من ركلة جزاء. ورفع بينفينتو رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد جنوه عند سبع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الرابعة، تعادل كالياري مع أودينيزي 1 - 1. وتقدم كالياري بهدف سجله شارالمبوس كيرياكو في الدقيقة 27 وتعادل أودينيزي عند طريق كيفين لاسانيا في الدقيقة 57. ورفع كالياري رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر كما رفع أودينيزي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الخامسة، خيم التعادل 1 - 1 على المباراة التي جمعت بين تورينو وضيفه بولونيا. وتقدم تورنيو بهدف سجله سيموني فيردي في الدقيقة 69 وتعادل بولونيا عن طريق روبيرتو سوريانو في الدقيقة 78. ورفع تورينو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن عشر ، كما رفع بولونيا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر.