الهلال يتعافى.. ويعزز صدارته بنقاط القادسية

استعاد الهلال نغمة الانتصارات بعدما انتصر على مضيفه القادسية 3-1، ليعزز صدارته في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الهلال في إيقاف مسلسل الخسائر الذي لازمه في آخر مواجهتين له حينما تلقى خسارته الأولى في الدوري من أمام ضيفه الوحدة 2-1 في المرحلة السابقة، بالاضافة إلى أنه فقد فرصة المحافظة على لقبه حينما خرج من كأس الملك مبكراً بعد هزيمته أمام ضيفه الفتح 2-صفر في الدور ثمن النهائي.

ووضحت رغبة الهلال الجامحة في العودة لسكة الانتصارات بعدما فرض سيطرته المطلقة في الشوط الأول وانتظر حتى الدقيقة 14 والتي نجح فيها مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز بهز شباك القادسية عن طريق ركلة جزاء.

وواصل الهلال هجومه وتمكن لاعبه البيروفي آندري كاريلو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 23 بعدما حول أكمل تمريرة زميله الأرجنتيني لوسيانو فيتو بقدمه في شباك القادسية.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه ونجح لاعبه سالم الدوسري بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 48 بعدما حول عرضية زميله البيروفي كاريلو بقدمه في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وحاول القادسية العودة للمباراة ونجح مهاجمه النيجيري ستانلي أوهاويتشي بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 57 بعدما استغل تمريرة حارس الهلال حبيب الوطيان الخاطئة ليضع الكرة في الشباك.

وكثّف القادسية محاولاته لتسجيل الهدف الثاني إلا أنه لم ينجح لتنتهي المباراة بفوز الهلال 3-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 22 نقطة ليعزز صدارته بفارق 6 نقاط مؤقتاً عن وصيفه أهلي جدة والذي سيواجه الفتح غداً الثلاثاء في ختام المرحلة، وبقي القادسية على رصيده السابق 13 نقطة ليتراجع للمركز السابع مؤقتاً.